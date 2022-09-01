12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye ile Karadağ karşı karşıya geldi.



Mücadele başından sonuna kadar çekişmeli ve millilerimizin 2.çeyrekteki kısa süren üstünlüğü hariç başa baş bir oyuna sahne oldu. Soyunma odasına gidilirken 41-31 öndeydik.



Soyunma odasından daha etkili dönen Karadağ, farkı çok hızlı kapatarak oyuna yeniden dahil oldu. 35.dakika 61-60 geçilirken, Dubljvevic'in üst üste iki 3 sayılık isabetiyle Karadağ 61-66 öne geçti.

12 Dev Adam mücadeleyi 4 sayı farkla kazandı

Bitime 23 saniye kala skor 67-68'ken Furkan Korkmaz'ın sayısıyla millilerimiz öne geçti; 69-68. Kalan sürede üstünlüğü değiştirecek sayı olmayınca maçın galibi Furkan'ın 3 sayılık atışıyla 12 Dev Adam oldu; 72-68.



