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Basketbol



45 sayılık tarihi fark! Kızılyıldız'ı deviren Anadolu Efes, Play-In'e kaldı

45 sayılık tarihi fark! Kızılyıldız'ı deviren Anadolu Efes, Play-In'e kaldı Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in 34. ve son haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 100-55 mağlup etti ve Play-In'e kalmayı başardı.