45 sayılık tarihi fark! Kızılyıldız'ı deviren Anadolu Efes, Play-In'e kaldı

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EuroLeague'in 34. ve son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı ağırladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 15-11, ikinci çeyreği ise 45-31 lacivert-beyazlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Efes, rahat bir oyun ortaya koydu ve son çeyreğe 76-44 önde girdi.
Son bölümde de üstünlüğü elden bırakmayan lacivert-beyazlılar, parkeden 100-55 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de play-in oynamaya hak kazandı. Efes'te Shane Larkin, EuroLeague kariyerinde 1000 asist barajını aştı.
Temsilcimizin play-in turundaki rakibi yarın oynanacak Bologna - Baskonia maçının sonucuna göre netlik kazanacak.
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