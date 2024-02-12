A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda Tarık Biberovic sürprizi A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda EuroBasket 2025 Elemeleri'nin aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic de kadroya dahil edildi.

AA

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, elemelerde B Grubu mücadelesinin ilk maçını 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ile yapacak.

Milliler, 25 Şubat Pazar günü ise saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Biberovic, kadroya çağrıldı

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic de dahil edildi.

16 oyuncu davet edildi

Milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (Anadolu Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic (Fenerbahçe), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)