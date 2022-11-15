A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan'a mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 yenildi.

A Milli Basketbol Takımı'mız Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda başa baş geçen mücadelede A Millilerimiz, bir puan fark ile rakip takım Sırbistan'a 77-76'lık skorla mağlup oldu.

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Dünya Kupası'na katılabilmek ilk 3 içerisinde yer almak gerekiyor

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

A Milli Takım şansını kaybetti

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ergin Ataman yönetimindeki 62. maç

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 62. maçına çıktı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 34 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmadaki periyot sonuçları ise şu şekilde:

1. PERİYOT: Sırbistan 24-21 Türkiye

2. PERİYOT: Sırbistan 37-34 Türkiye

3.PERİYOT: Sırbistan 54-54Türkiye

4.PERİYOT: Sırbistan 77-76 Türkiye