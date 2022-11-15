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    A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan'a mağlup oldu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan'a mağlup oldu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 01:25
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    A Milli Basketbol Takımı'mız Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda başa baş geçen mücadelede A Millilerimiz, bir puan fark ile rakip takım Sırbistan'a 77-76'lık skorla mağlup oldu.

    I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

    Dünya Kupası'na katılabilmek ilk 3 içerisinde yer almak gerekiyor

    Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

    FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan a mağlup oldu #1

    A Milli Takım şansını kaybetti

    Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

    Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

    Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan a mağlup oldu #2

    Ergin Ataman yönetimindeki 62. maç

    A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 62. maçına çıktı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 34 mağlubiyetle ayrıldı.

    Karşılaşmadaki periyot sonuçları ise şu şekilde:

    1. PERİYOT: Sırbistan 24-21 Türkiye
    2. PERİYOT: Sırbistan 37-34 Türkiye
    3.PERİYOT: Sırbistan 54-54Türkiye
    4.PERİYOT: Sırbistan 77-76 Türkiye

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan a mağlup oldu #3

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan a mağlup oldu #4

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan a mağlup oldu #5


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