ABD Başkanı Joe Biden'dan Stephen Curry'e görev NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne alındı.

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın MVP ödüllü oyuncusu Stephen Curry'e ABD Başkanı Biden'dan görev geldi.

Yıldız basketbolcu, eşi Ayesha Curry ile birlikte Başkan Joe Biden'ın fitness ve beslenmeyi teşvik eden konseylerinden birine katılacak.

Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne alınan 30 isim arasında Curry ve eşi de yer aldı.

"Tüm Amerikalılar için sağlıklı beslenme"

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre grup, geçmişi veya yeteneği ne olursa olsun tüm Amerikalılar için sağlıklı, erişilebilir beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Seçimlerde Biden'ı desteklemişti

Konseyin yeni üyeleri arasında WNBA şampiyonu Tamika Catchings ve Philadelphia Phillies beyzbol oyuncusu Ryan Howard gibi isimler de yer aldı.

Curry, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokratik Ulusal Kongre'de Joe Biden'ı desteklemişti.