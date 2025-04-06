Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-78'lik skorla ev sahibi takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Aliağa Petkimspor: Russell 7, Tyree 10, Yavuz Gültekin 6, Aldridge 12, Echenique 16, Dotson 8, Van Beck 12, Williams 4, Troy Selim Şav 7
Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 9, Bleijenbergh 10, Egemen Güven 16, McLemore 17, Egehan Arna 8, Moody 13, Nnaji 5, Arca Tülüoğlu, Newman, Metin Türen
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