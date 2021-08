Allen Iverson: Sahada hep en iyi oyuncu bendim

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen dünyaca ünlü basketbolcu Allen Iverson, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hall of Fame oyuncu Allen Iverson, kariyerinde sahada olduğu her an "en iyi oyuncu olduğunu hissettiğini" açıkladı.

"BU KİBİR DEĞİL"

"Club Shay Shay" adlı podcast'te eski NBA süperstarı Iverson, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile sporda ve hayattaki her şeyde özgüven sahibi olmanın önemi hakkında konuştu:

"Kendinize güvenmediğiniz her an, dezavantajlısınız demektir. Akıl hocam, kendime karşımdakinden her zaman daha fazla güvenmem gerektiğini öğretmişti. Bu kendini beğenmişlik ya da kibir değil, sadece Tanrı'nın size verdiği yeteneğe inanmak ve saygı duymak.

Sahaya adım attığım her gece, oradaki en iyi oyuncu olduğumu düşünürdüm ve milyonlarca insan da aksini söylerdi. Kendinize güveniniz yoksa, savaşı çoktan kaybetmişsiniz demektir."

1990'lı yılların sonunda NBA'in Hip-Hop kültürünü benimsemesinde en büyük rolü oynamış olan Iverson, kariyerinde 26.7 sayı ortalamasına sahipti.