Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı

- Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10 aday arasına girdi.
- Şengün, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynadı.
- Kazanan, 16 Şubat'ta Sofya'da açıklanacak.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin ulusal ajanslarının belirlediği "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi.
16 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.
LİSTEDE BULUNAN SPORCULAR
Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol
David Popovici (Romanya) - Yüzme
Distria Krasniqi (Kosova) - Judo
Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm
Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini
Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek
Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol
Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol
Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter