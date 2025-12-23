Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için Alperen Şengün adaylar arasına girdi.

Şengün, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynadı.

Kazanan, 16 Şubat'ta Sofya'da açıklanacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı. Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin ulusal ajanslarının belirlediği "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi. 16 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek. LİSTEDE BULUNAN SPORCULAR Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol David Popovici (Romanya) - Yüzme Distria Krasniqi (Kosova) - Judo Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter Eshspor Haberleri Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

