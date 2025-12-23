Daniel Agyei: Yılı galibiyetle kapatmak güzel

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.

Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Agyei, "Kazandığımız için hepimiz çok mutluyuz. Yılı galibiyetle kapatmak güzeldi. Şimdi sezonun bir sonraki bölümü için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.