Daniel Agyei: Yılı galibiyetle kapatmak güzel

Kocaelisporlu Daniel Agyei, Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "Kazandığımız için mutluyuz. Yılı galibiyetle kapatmak güzel" dedi.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 18:22 Güncelleme:
  • Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.
  • Daniel Agyei, zaferden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
  • Yılı galibiyetle kapattıkları için sevinçlerini dile getirdi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.

Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Agyei, "Kazandığımız için hepimiz çok mutluyuz. Yılı galibiyetle kapatmak güzeldi. Şimdi sezonun bir sonraki bölümü için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

