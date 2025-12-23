Daniel Agyei: Yılı galibiyetle kapatmak güzel

- Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.
- Daniel Agyei, zaferden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
- Yılı galibiyetle kapattıkları için sevinçlerini dile getirdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.
Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei değerlendirmelerde bulundu.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Agyei, "Kazandığımız için hepimiz çok mutluyuz. Yılı galibiyetle kapatmak güzeldi. Şimdi sezonun bir sonraki bölümü için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.