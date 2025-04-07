Alperen Şengün double-double yaptı, Houston Rockets galip geldi

İHA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 11 maçla devam etti.

Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, konuk olduğu Golden State Warriors'ı 106-96'lık skorla yendi ve 52. galibiyetini elde etti.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 14 ribaund, 4 asist, 1 top çalmalık performansıyla double-double yaptı.

Konuk ekipte Dillon Brooks 24, Jalen Green de 21 sayı kaydetti. Warriors'ta ise Buddy Hield'ın 20 ve Brandin Podziemski'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

JOKIC'İN 41 SAYISI NUGGETS'A YETMEDİ

Batı Konferansı'nda dördüncü sırada bulunan Denver Nuggets, evinde karşılaştığı Indiana Pacers'a 125-120'lik skorla yenildi.

32. mağlubiyetini alan Nuggets'ta Nikola Jokic'in 41 sayı, 15 ribaund ve 13 asistlik triple-double performansı yenilgiyi önleyemedi.

47. galibiyetini elde eden Pacers'ta ise Myles Turner 24 ve Obi Toppin de 22 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets: 117 - Chicago Bulls: 131

Oklahoma City Thunder: 99 - Los Angeles Lakers: 126

Brooklyn Nets: 109 - Toronto Raptors: 120

Portland Trail Blazers: 120 - San Antonio Spurs: 109

Cleveland Cavaliers: 113 - Sacramento Kings: 120

Boston Celtics: 124 - Washington Wizards: 90

Atlanta Hawks: 147 - Utah Jazz: 134

New York Knicks: 112 - Phoenix Suns: 98

Denver Nuggets: 120 - Indiana Pacers: 125

New Orleans Pelicans: 107 - Milwaukee Bucks: 111

Golden State Warriors: 96 - Houston Rockets: 106