Alperen Şengün double double yaptı! Rockets, Lakers'ı yendi

- NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'i 119-96 yenerek 18. galibiyetini aldı.
- Alperen Şengün, maçta 14 sayı ve 12 ribauntla double double yaptı.
- Lakers'ta Luka Doncic 25, LeBron James ise 18 sayı attı.
NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşmayla devam etti.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 119-96'lık skorla yenerek toplamda 18. galibiyetini elde etti.
ALPEREN, DOUBLE DOUBLE YAPTI
Ligde 2 maç sonra kazanan Houston'da Alperen, 31 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Amen Thompson 26 sayı ve Kevin Durant de 25 sayıyla mücadele etti.
Milli basketbolcu, Lakers'ın ilk beşinin toplam ribaunt sayısı kadar ribaunt aldı.
Bu sezonki üst üste 3, toplamda da 10. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 25 sayı, 7 ribaunt ve LeBron James 18 sayı, 5 asistle müsabakayı tamamladı.
Doncic ve James, 3 sayı çizgisinden 11 atışta 4 isabet bulurken, takımın 16 top kaybının 9'u iki yıldızdan geldi.
TOPLU SONUÇLAR
New York Knicks: 126 - Cleveland Cavaliers: 124
Oklahoma City Thunder: 102 - San Antonio Spurs: 117
Golden State Warriors: 126 - Dallas Mavericks: 116
Los Angeles Lakers: 96 - Houston Rockets: 119
Denver Nuggets: 142 - Minnesota Timberwolves: 138