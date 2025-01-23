Alperen Şengün harika oynadı, Rockets kazandı

Haber Merkezi

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkileyici performansıyla Doğu lideri Cleveland Cavaliers'ı 109-108 mağlup etti.

ALPEREN'DEN KRİTİK KATKI

Maçı 18 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle tamamlayan Alperen Şengün, bitime saniyeler kala Jarrett Allen'ın yaptığı faulden kaynaklanan serbest atışları sayıya çevirerek takımına avantaj sağladı. Cleveland'ın yıldızı Darius Garland ise maçın son anlarında üç serbest atıştan yalnızca ikisini değerlendiremedi.

ROCKETS'TA YILDIZLAR SAHNEDE

Houston Rockets'ta Fred VanVleet 26 sayı kaydederek takımın en skorer ismi oldu. Çaylak Amen Thompson, 16 sayı ve 16 ribaundla double-double yaptı. Cam Whitmoe da 16 sayı ile katkı sağladı.

CAVALIERS CEPHESİ

Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Donovan Mitchell 19 sayı, Ty Jerome 18 sayı ve Jarrett Allen 17 sayı, 13 ribaundla oynadı.

NBA GECESİNDEN DİĞER SONUÇLAR

Pistons 114-104 Hawks

Suns 108-84 Nets

Timberwolves 115-114 Mavericks

Hornets 120-132 Grizzlies

Jazz 114-123 Thunder

Warriors 117-123 Kings

Celtics 117-113 Clippers