Haberler



Basketbol



Alperen Şengün, ikinci maçında da double-double yaptı

Alperen Şengün, ikinci maçında da double-double yaptı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'i 128-108 yendiği maçta double-double yaptı.