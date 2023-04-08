Alperen Şengün, kariyer rekorunu kırdı!

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Charlotte Hornets ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Spectrum Center'da oynanan mücadelede kazanan 112-109'luk skorla konuk ekip Rockets oldu.
Rekorunu kırdı
Bu mücadeleye Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün damgasını vurdu. Takımıyla iyi bir sezon geçiren genç basketbolcu, Hornets karşısında kariyerinin ribaund rekoruna ulaştı.
21 ribaund aldı
Alperen Şengün, 32 dakika süre aldığı karşılaşmada 14 sayı, 21 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynayarak başarılı bir performansa imza attı.
Alperen sezonda %55.4 şut isabetiyle 14.8 sayı, 9.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarına sahip.