Alperen Şengün, kariyer rekorunu kırdı! Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının Charlotte Hornets'ı 112-109 yendiği maçta 21 ribaund alarak kariyer rekoruna ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Charlotte Hornets ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Spectrum Center'da oynanan mücadelede kazanan 112-109'luk skorla konuk ekip Rockets oldu.

Rekorunu kırdı

Bu mücadeleye Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün damgasını vurdu. Takımıyla iyi bir sezon geçiren genç basketbolcu, Hornets karşısında kariyerinin ribaund rekoruna ulaştı.

21 ribaund aldı

Alperen Şengün, 32 dakika süre aldığı karşılaşmada 14 sayı, 21 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynayarak başarılı bir performansa imza attı.

Alperen sezonda %55.4 şut isabetiyle 14.8 sayı, 9.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarına sahip.