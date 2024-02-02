Alperen Şengün, NBA All Star'a seçilemedi NBA All-Star organizasyonunda yer alacak oyuncular açıklandı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, listede kendine yer bulamadı.

ensonhaber.com

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, aday gösterildiği NBA All Star'da kadroda kendisine yer bulamadı. Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda yer almadı.

NBA All Star'da Batı Konferansı'nın ilk 5'inde yer alan isimler Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant ve Nikola Jokic oldu.

Curry bile yedekte

Alperen Şengün'ün adaylar arasında bulunduğu diğer isimlerden seçilen yedekler ise şu şekilde sıralandı:

- Stephen Curry

- Anthony Davis

- Kawhi Leonard

- Paul George

- Anthony Edwards

- Karl Anthony Towns

- Devin Booker

Alperen Şengün alınmadı

Batı Konferansı kadrosunda yer alan 12 oyuncudan herhangi birinin sakatlanması halinde Alperen Şengün'ün hala NBA All Star'da yer alma ihtimali bulunuyor.

NBA All Star'da Doğu Konfernası'nı ise şu isimler oluşturacak:

- Damian Lillard

- Tyrese Haliburton

- Jayson Tatum

- Giannis Antetokounmpo

- Joel Embiid

- Tyrese Maxey

- Julius Randle

- Jaylen Brown

- Donovan Mitchell

- Paolo Banchero

- Jalen Brunson

- Bam Adebayo