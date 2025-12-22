Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Rockets, uzatmalarda Kings'e yenildi

- Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 28 sayısına rağmen Sacramento Kings'e 125-124 yenildi.
- Kings, Dennis Schröder'in uzatmalarda attığı son saniye üçlüğüyle maçı kazandı.
- Kings'te Schröder ve Russell Westbrook "double-double" yaparken, Rockets'ta Kevin Durant aynı başarıyı tekrarladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, uzatma sonunda Sacramento Kings'e 125-124 kaybetti.
Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada bitime 2.2 saniye kala Dennis Schröder'in attığı 3 sayılık basketle öne geçen Kings, bu sezon 7. galibiyetini aldı.
SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE KAYBETTİLER
Kings'te Schröder 24 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 21 sayı, 13 ribaunt ve Maxime Raynaud 12 sayı, 14 ribauntla oynayarak "double-double" yapan isimler oldu.
DeMar DeRozan 27, Keegan Murray ise 26 sayı kaydetti.
ALPEREN EN SKORER İSİM OLDU
Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.
Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Amen Thompson ve Jabari Smith 18'er sayıyla oynadı.