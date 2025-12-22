Abone ol: Google News

Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Rockets, uzatmalarda Kings'e yenildi

Alperen Şengün’ün 28 sayılık skorer performansına rağmen Houston Rockets, uzatmada Dennis Schroder’in son saniye üçlüğüyle Sacramento Kings’e 125-124 yenildi. Kings, son çeyrekte 14 sayı geriden gelerek dramatik bir galibiyet aldı.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 10:54
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, uzatma sonunda Sacramento Kings'e 125-124 kaybetti.

Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada bitime 2.2 saniye kala Dennis Schröder'in attığı 3 sayılık basketle öne geçen Kings, bu sezon 7. galibiyetini aldı.

SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE KAYBETTİLER

Kings'te Schröder 24 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 21 sayı, 13 ribaunt ve Maxime Raynaud 12 sayı, 14 ribauntla oynayarak "double-double" yapan isimler oldu.

DeMar DeRozan 27, Keegan Murray ise 26 sayı kaydetti.

ALPEREN EN SKORER İSİM OLDU

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Amen Thompson ve Jabari Smith 18'er sayıyla oynadı.

