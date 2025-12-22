Kupada dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş, eksik kadrolarıyla sahaya çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

İki takımda da dev derbi öncesi eksikler dikkat çekiyor...

AFRİKA KUPASI

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Kupası'na gittikleri için bu derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise El Bilal Toure ve Wilfred Ndidi, bu turnuvada mücadele edecekleri için derbide olmayacaklar.

SAKAT OYUNCULAR

Türkiye Kupası'ndaki derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe'de; Anderson Talisca, Archie Brown, Edson Alvarez, Nelson Semedo ise sakatlıkları nedeniyle dev maçta takımlarını yalnız bırakacaklar.

Beşiktaş'ta ise; Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Tammy Abraham'ın ise ciddi bir durumu bulunmuyor.

FRED CEZALI

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in de kupada geçen yıldan kalma cezası bulunuyor.

Fred de Beşiktaş derbisi öncesi eksik listesinde bulunuyor.

DİĞER EKSİKLER

Fenerbahçe'de Afrika Kupası'na giden, cezalı ve sakat futbolcuların yanı sıra Ederson ve Jhon Duran da izinli oldukları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olamayacak.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

ORTA SAHADA SADECE İSMAİL VAR

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve Fred'in yokluğu nedeniyle tek orta saha olarak İsmail Yüksek kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun bu bölgede Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski gibi alternatifleri bulunuyor.

FORVETTE KİM OYNAYACAK?

Fenerbahçe'de derbi öncesi santrfor bölgesinde de belirsizlik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran izinli, En-Nesyri Afrika Kupası'na gitti ve Cenk Tosun ise kadro dışı durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de zaman zaman bu bölgede oynayan Anderson Talisca da sakatlığı nedeniyle derbi forma giyemeyecek.

Domenico Tedesco'nun bu bölgede yapacağı tercih büyük bir merakla bekleniyor. İtalyan teknik adamın elinde bu bölge için Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio gibi isimler bulunuyor.

EKSİK LİSTELERİ

Fenerbahçe’nin dokuz eksiği var. O isimler şöyle:

Fred (Cezalı)

Dorgeles Nene (Mali milli takımında)

Youssef En-Nesyri (Fas milli takımında)

Ederson (İzinli)

Jhon Duran (Sakat)

Archie Brown (Sakat)



Anderson Talisca (Sakat)

Nelson Semedo (Sakat)



Edson Alvarez (Sakat)

Beşiktaş’ınsa beş eksiği var. O isimler şöyle: