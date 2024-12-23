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Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Houston Rockets kazandı

Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Houston Rockets kazandı NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.