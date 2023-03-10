Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets uzatmada kaybetti NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, Indiana Pacers'a uzatmada 134-125 kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde heyacan devam ediyor.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Indiana Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın 29 sayı, 19 asistle öne çıktığı maçta Houston Rockets'ı 134-125 mağlup ederek 30. galibiyetini aldı. Ev sahibi Pacers'ta Myles Turner 21 ve Jordan Nwora 18 sayı kaydetti.

Alperen 14 sayıyla oynadı

Sezonun 51. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Jabari Smith Jr 30, Jalen Green 24 ve Kenyon Martin Jr 23 sayı attı. Alperen Şengün ise yaklaşık 25 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 2 blokla tamamladı.

Lider Milwaukee Bucks kazandı

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sahasında Brooklyn Nets'i 118-113'lük skorla geçerek üst üste 3, sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği Bucks'ta Bobby Portis 28 sayı, 13 ribaunt ve Brook Lopez 24 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.

Nets'te Patty Mills'in 23 ve Cam Thomas'ın 21 sayısı, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları:

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113

Indiana Pacers-Houston Rockets: 134-125 (Uzatmada)

Orlando Magic-Utah Jazz: 124-131

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 131-110

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 118-113

Sacramento Kings-New York Knicks: 122-117