Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-82'lik skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 7, Ponitka 8, Odiase 10, Cavanaugh 15, Bouteille 8, Smith 9, Massinburg 13, Simonovic, Furkan Korkmaz 12, Göktuğ Baş
Anadolu Efes: Larkin 14, Bryant 9, Poirier 8, Erkan Yılmaz 7, Willis 5, Nwora, Thompson 24, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 7, Oturu 8
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