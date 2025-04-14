Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-82'lik skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 7, Ponitka 8, Odiase 10, Cavanaugh 15, Bouteille 8, Smith 9, Massinburg 13, Simonovic, Furkan Korkmaz 12, Göktuğ Baş

Anadolu Efes: Larkin 14, Bryant 9, Poirier 8, Erkan Yılmaz 7, Willis 5, Nwora, Thompson 24, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 7, Oturu 8

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Emre Çalışkan
Editor