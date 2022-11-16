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- Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 16.11.2022 - 10:53
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
EuroLeague'de sezona iyi başlayamayan Anadolu Efes oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Anadolu Efes 18 takımın yer aldığı EuroLeague'de 15. sırada bulunuyor.
Barcelona ise çıktığı 7 maçın 5'ini kazanarak 3. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen temsilzimizde parola mutlak galibiyet.
Peki Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman oynanacak?
Anadolu Efes - Barcelona maçı 17 Kasım Perşembe günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.