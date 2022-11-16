Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague 8. hafta mücadelesinde sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Kritik maç öncesi maçın detaylarını sizler için derledik..

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

EuroLeague'de sezona iyi başlayamayan Anadolu Efes oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Anadolu Efes 18 takımın yer aldığı EuroLeague'de 15. sırada bulunuyor.

Barcelona ise çıktığı 7 maçın 5'ini kazanarak 3. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen temsilzimizde parola mutlak galibiyet.

Peki Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..





Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman oynanacak?

Anadolu Efes - Barcelona maçı 17 Kasım Perşembe günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.



