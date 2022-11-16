Petrol
93.65
-0.22%
Euro
19.3541
0.43%
Dolar
18.6119
0.06%
Altın
1.063
0.02%
Borsa
4706
0.00%
Bitcoin
319.720
-0.74%
BTXN Coin
7.31
-0.40%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague 8. hafta mücadelesinde sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Kritik maç öncesi maçın detaylarını sizler için derledik..
    • 16.11.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

    EuroLeague'de sezona iyi başlayamayan Anadolu Efes oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Anadolu Efes 18 takımın yer aldığı EuroLeague'de 15. sırada bulunuyor.

    Barcelona ise çıktığı 7 maçın 5'ini kazanarak 3. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen temsilzimizde parola mutlak galibiyet.

    Peki Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman oynanacak?

    Anadolu Efes - Barcelona maçı 17 Kasım Perşembe günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.



    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Galatasaray altyapıda Alman modeline geçiyor
    Futbol

    Galatasaray altyapıda Alman modeline geçiyor

    Adam Murray, İngiltere 6'ncı Ligi'ne imza attı
    Dünyadan futbol

    Adam Murray, İngiltere 6'ncı Ligi'ne imza attı

    Görüş Bildir