Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.
- Maç, Isaia Cordinier'in son saniye serbest atışlarıyla kazanıldı.
- Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Monaco’ya gidecek.
EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı konuk etti.
Anadolu Efes, kıran kırana geçen mücadeleyi Isaia Cordinier'in son saniyede gelen serbest atışlarıyla 74-73 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla organizasyonda 5. galibiyetini alan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Monaco deplasmanına gidecek.
5. yenilgisini yaşayan Barcelona ise ASVEL'i konuk edecek.
ANADOLU EFES: 74 - BARCELONA: 73
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Saulius Racys (Litvanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Anadolu Efes: Weiler-Babb 12, Loyd 13, Cordinier 14, Ercan Osmani 13, Smits 7, David Mutaf 1, Dessert 12, Şehmus Hazer, Swider 2, Jones
Barcelona: Punter 5, Satoransky 8, Clyburn 3, Shengelia 4, Vesely 16, Parra 6, Brizuela 3, Fall 3, Laprovittola 9, Willy Hernangomez 10, Cale 6, Norris
1. Periyot: 18-19
Devre: 35-46
3. Periyot: 58-55
Beş faulle çıkan: 33.14 Smits (Anadolu Efes)