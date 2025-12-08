Abone ol: Google News

Galatasaray'da Monaco maçı hazırlıkları tamamlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Monaco ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını noktaladı.

  • Galatasaray, Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, basına açık başlayan ve taktik çalışmalarıyla devam eden bir programla gerçekleştirildi.
  • Sakat oyuncular Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

MAÇIN TAKTİĞİ ÇALIŞILDI

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Monaco karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

ÜÇ İSİM İDMANDA YOK

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan yer almadı.

