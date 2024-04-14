Anadolu Efes, Beşiktaş'ı mağlup etti Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 90-75'lik skorla devirdi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası dev bir müsabakaya sahne oldu.

Anadolu Efes ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-75'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

Efes, 24. galibiyetini aldı

Bu sonuçla birlikte Efes 27. maçında 24. galibiyetini aldı ve bitime üç maç kala liderlik için önemli bir adım attı.

Tomislav Mijatovic’in öğrencileri gelecek hafta Türk Telekom’u konuk edecek.

Beşiktaş ise 26. maçında 7. kez yenilgi yüzü gördü. Dusan Alimpijevic’in öğrencileri bir sonraki maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Skor dağılımı

Anadolu Efes: Beaubois 16, Bryant 12, Rıdvan Öncel 5, Ercan Osmani 13, Oturu 13, Willis 8, Doğuş Özdemiroğlu 4, Thompson 11, Salih Altuntaş 2, Erkan Yılmaz 4, Burak Can Yıldızlı 2, Emre Melih Tunca

Beşiktaş: Mathews 12, Needham 11, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado, Samet Yiğitoğlu 12, Berk Uğurlu 9, Simonovic 8, Yiğit Arslan 6, Yağız Aksu