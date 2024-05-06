Anadolu Efes, Bursaspor'a yenildi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 98-90'lık skorla konuk takım Bursaspor oldu.
Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes ise beşinci kez yenildi.
Skor dağılımı
Anadolu Efes: Beaubois 7, Bryant 13, Rıdvan Öncel 7, Ercan Osmani 14, Jones 22, Thompson 12, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Daum 4, Erkan Yılmaz 6
Bursaspor: Young 19, Neal 23, Michineau 11, Brown 17, Validimir 19, Sarper David Mutaf 9, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ahmet Can Duran
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