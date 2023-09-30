Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon ilk hafta maçlarıyla başladı. Sezonun açılışında Anadolu Efes ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Anadolu Efes, 89-78'lik skorla kazandı.
Efes, soyunma odasına önde girdi
Karşılıklı basketlerle başlayan ve başa baş geçen ilk çeyreği Onvo Büyükçekmece Basketbol 26-25 önde tamamladı.
İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 48-38 üstün gitti.
Üçüncü periyotta hız kesmeyen lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 60-44. Çabuk toparlanarak 10-0'lık seri yakalayan Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 6'ya çekti: 60-54.
Anadolu Efes, ilk hafta maçını kazandı
Kalan dakikalarda 3 sayı çizgisinin gerisinden 2 basket bulan Anadolu Efes, son bölüme 72-59 önde girdi.
Dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-78 galip ayrıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)