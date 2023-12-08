Anadolu Efes deplasmanda Alba Berlin'i devirdi

ensonhaber.com
EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Almanya'da Alba Berlin deplasmanına çıktı.
Mavi-beyazlılar karşılaşmayı 97-89'luk skorla kazandı.
Larkin'den 32 sayı
Temsilcimizde Shane Larkin 32, Mike Daum 17, Tyrique Jones 13 sayı, Darius Thompson 11 sayı, Daniel Oturu 10 sayı ile mücadele etti.
Ev sahibi ekipte Johannes Thiemann 31, Gabriele Procida 16, Matteo Spagnolo 12, Tim Schneider 10 sayı ile oynadı.
Sıradaki rakip Maccabi Tel Aviv
Bu sonuçla ligdeki 13. maçında yedinci kez sahadan galip ayrılan Anadolu Efes gelecek hafta Maccabi Tel Aviv deplasmanında sahne alacak.
Ligdeki 13. maçında 11. yenilgisini alan Alba Berlin ise Kızılyıldız'a konuk olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış