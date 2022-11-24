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    Anadolu Efes, eski basketbolcusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak

    Krunoslav Simon'un 44 numaralı forması, Anadolu Efes'in Olimpiakos ile yapacağı EuroLeague karşılaşmasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.
    • 24.11.2022 - 16:52
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    Anadolu Efes, eski basketbolcusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak

    Anadolu Efes Kulübü, "Forma Emekliliği" uygulaması çerçevesinde eski basketbolcusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı formayı 2017-2022 yılları arasında giyen ve üst üste iki kez kazanılan EuroLeague şampiyonlukları başta olmak üzere pek çok başarıda katkısı bulunan Krunoslav Simon'un 44 numaralı forması Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.

    Organizasyona Anadolu Efes efsaneleri de katılacak

    Tören, Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nde 1 Aralık Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı karşılaşmada gerçekleştirilecek.

    Organizasyona Anadolu Efes'in eski başantrenörü Aydın Örs ve eski oyuncularından Petar Naumoski de katılacak.

    Anadolu Efes, eski basketbolcusu Krunoslav Simon u onurlandıracak #1

    Anadolu Efes'te iz bırakmıştı

    Krunoslav Simon, Anadolu Efes’te forma giydiği 5 sezonda ikişer Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

    Simon, 2018 Türkiye Kupası ve 2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda "En Değerli Oyuncu" ödüllerinin de sahibi oldu.

    Anadolu Efes, eski basketbolcusu Krunoslav Simon u onurlandıracak #2

    44 numarayı tercih etmişti

    Anadolu Efes kariyeri boyunca 44 numaralı formayı tercih eden Simon'a basketbolseverler kısa süre sonra "Malatyalı" diye seslenmeye başlamıştı.

    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 2021 yılında Malatya'ya davet ettiği Krunoslav Simon'a "Fahri Hemşehri Beratı" takdim etmişti.

    Anadolu Efes, eski basketbolcusu Krunoslav Simon u onurlandıracak #3


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