Anadolu Efes EuroLeague'de Real Madrid'i tek sayı farkla devirdi Anadolu Efes Basketbol Takımı EuroLeague'in 24. haftasından ertelenen maçta İspanya'nın Real Madrid ekibini 90-89 mağlup etti.

Anadolu Efes maçın ilk bölümünde Micic ve Pleiss ile etkili olurken, hücumda daha organize oynayan Real Madrid rakibine Dzanan Musa ve Deck ile karşılık vererek ilk periyodu 24-18 üstün geçti.

İkinci çeyrek

İkinci periyoda da etkili oyununu taşıyan ve boyalı alanda Tavares'i iyi kullanan Real Madrid, 17. dakikada farkı 8 sayıya (31-39) çıkardı. Pleiss ve Singleton'un basketleriyle toparlanarak 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrek

Karşılaşmada ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, etkili savunmasıyla fazla sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında dış atışlardan üst üste basketler bularak 27. dakikada 11 sayılık (65-54) fark yakaladı. Taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Anadolu Efes, hücumdaki başarılı performansını devam ettirerek son çeyreğe 17 sayı (77-60) farkla önde girdi.

Son çeyrek

Son çeyreğe hem hücum hem de savunmada iyi başlayan Real Madrid, yakaladığı 15-2'lik seriyle 37. dakikada farkı 4 sayıya (79-75) indirdi. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve savunma yapmakta da zorlanan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda etkili olmaya devam eden Real Madrid, bitime 1 dakika 22 saniye kala 84-83 öne geçti. Larkin'in üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Pleiss ve Clyburn'ün de verdiği destekle oldukça zorlandığı karşılaşmadan 90-89 galip ayrıldı.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Real Madrid ise 9. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes: 90 - Real Madrid: 89

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mario Majkic (Slovenya)

Anadolu Efes: Micic 10, Bryant 17, Clyburn 15, Singleton 11, Pleiss 11, Larkin 18, Dunston 8, M'Baye, Erten Gazi,

Real Madrid: Dzanan Musa 16, Hanga 2, Deck 15, Hezonja 8, Tavares 13, Fernandez 3, Causeur 3, Poirier 5, Rodrigues 14, Abalde, Cornelie 2, Yabusele 8

1. Periyot: 18-24

Devre: 42-39

3. Periyot: 77-60

Beş faulle çıkanlar: 37.34 Dunston (Anadolu Efes)