Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde devirdi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe'yi 90-80 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 23. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 4. yenilgisini yaşadı.

İlk periyod

Karşılıklı basketlerle başlayan ve iki takımın boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Anadolu Efes, 22-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrek

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe, Hayes-Davis ve Şehmus Hazer'in kazandırdığı sayılarla skor üretti. Anadolu Efes'in sadece 3 sayı bulmasına izin veren sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 33-25 üstün geçti.

Ancak çabuk toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan konuk takım, 17. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 33-34. Wilbekin ile etkili olan Fenerbahçe'ye serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Üçüncü periyod

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, 6 oyuncusundan skor katkısı alırken, Fenerbahçe ise 12 sayı kaydeden Tarık Biberovic ile etkili oldu. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 63-62 üstün girdi.

Dördünçü çeyrek

Dördüncü çeyrekte Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko'ya Larkin-Beaubois ikilisinin etkili performansıyla üstünlük kuran Anadolu Efes, karşılaşmadan 90-80 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye karşı sütünlük sağladı

Anadolu Efes, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda oynadığı 5. maçtan üçüncü kez galip ayrıldı. Ligde oynanan 2 müsabakayı da kazanan lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise rakibine bir karşılaşmada üstünlük sağladı.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin ilk yarısında oynanan mücadelede ve Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan müsabakanın birinci yardımcı hakemi Sinem Tetik Akbayrak, rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapamadı. Karşılaşmaya üçüncü periyottan itibaren iki hakemle devam edildi.