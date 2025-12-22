Abone ol: Google News

Anadolu Efes, Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak

Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında yapılacak Hapoel IBI karşılaşmasının Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağını belirtti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 15:04
Anadolu Efes, Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak
  • Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel IBI ile 20 Ocak 2026'da tarafsız saha olan Sofya'daki Arena 8888'de karşılaşacak.
  • Maç, TSİ 20.30'da başlayacak.
  • Efes, İsrail'e gitmeyecek ve maç Bulgaristan'da oynanacak.

Anadolu Efes Kulübü, EuroLeague'de 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.

BULGARİSTAN'DA OYNANACAK

EuroLeague'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi.

Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

Eshspor Haberleri