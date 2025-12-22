17 yaşındaki Büyükusta Ediz Gürel’den zirveye 'basamaklandırılmış' yol haritası

Milli satranç sporcusu, 17 yaşındaki büyükusta Ediz Gürel, Antalya’da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda “17 yaş yıldırım” kategorisinde dünya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Lise 11. sınıf öğrencisi olan Ediz, satrançla anaokulunda tanıştığını, öğretmeninin yönlendirmesiyle kursa başladığını ve kısa sürede bu spora tutkuyla bağlandığını anlattı.

8 YAŞINDA MİLLİ TAKIM, 17 YAŞINDA BÜYÜK USTA

8 yaşında milli takıma seçildiğini hatırlatan Ediz, satrancı yalnızca bir oyun değil, kendisine keyif veren bir yaşam parçası olarak gördüğünü söyledi.

“Her zaman zevk alarak oynuyorum. Kaybettiğimiz maçlar da oluyor ama onları da öğrenmenin bir parçası olarak görmek gerekiyor.” diyen Ediz, 8 yıldır istikrarlı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Turnuva öncesinde internet üzerinden yaptığı karşılaşmaların motivasyonunu artırdığını ifade eden genç büyükusta, şampiyonada farklı ülkelerden güçlü rakiplerle mücadele ettiğini kaydetti.

DÜNYA ŞAMPİYONU GUKESH'E KARŞI UNUTULMAZ MAÇ

Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh’i mağlup ettiği karşılaşmayı kariyerinin en özel anlarından biri olarak değerlendirdi.

Bu maçın son derece stresli geçtiğini dile getiren Ediz,

“Dünya şampiyonuyla oynamak bile başlı başına çok büyük bir deneyim. Eşleşmeyi gördüğümde çok heyecanlandım, sonuç benim için güzel oldu.” ifadelerini kullandı.

"ÖNCE EN İYİ OYUNU OYNAMAYA ODAKLANDIM"

Antalya’daki dünya şampiyonasında zorlu rakiplerle karşılaştığını belirten Ediz,

“Buraya gelmek bile bir başarıydı. Her maç çok zorluydu ama hedeflerimden biri şampiyonluktu. Öncelikle keyif alarak, en iyi oyunu oynamaya çalıştım.” dedi.

MAÇ ÖNCESİ RİTÜEL: GÖZLERİ ELLERLE KAPATMAK

Odaklanmanın satrançta çok önemli olduğunu vurgulayan Ediz Gürel, maç öncesinde dikkatinin dağılmaması için elleriyle göz çevresini kapattığını söyledi.

Bu yöntemi uzun süredir uyguladığını belirten Ediz, hedeflerini ise “basamaklandırma” yöntemiyle planladığını ifade etti:

“Bu çok uzun bir yol. Hedeflerimi adım adım koyuyorum. Şu an klasik reytingim 2 bin 646. İlk hedefim 2 bin 700’ü geçip dünyada ilk 30 oyuncu arasına girmek.”

KATAR'DA DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI MASADA

Ediz Gürel, 24-31 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda mücadele edeceğini açıkladı.

Katar’daki organizasyonda hızlı kategoride 13, yıldırımda ise 19 maç yapacağını aktaran Ediz, bu formatlarda klasik satranca kıyasla daha başarılı sonuçlar aldığını dile getirdi.

"MAGNUS CARLSEN'LE BİR KEZ DAHA OYNAMAK İSTERİM"

Dünyanın en iyi oyuncularının Katar’da hamle yapacağına dikkati çeken Ediz, satranç dünyasının zirvesindeki isim Magnus Carlsen’e ayrı bir parantez açtı.

“Magnus Carlsen uzun süredir dünyanın en iyi oyuncusu. Onunla daha önce bir maç yapmıştım. Bir kez daha karşılaşmak benim için çok güzel olur.” diye konuştu.

DESTEKLE BÜYÜYEN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Ailesinin ve Bayegan ailesinin desteğiyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Ediz Gürel, Bayegan Vakfı ve Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediğini belirterek destek verenlere teşekkür etti.