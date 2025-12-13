Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaşma sağladı

- Anadolu Efes, 2027 sezonu sonuna kadar İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaştı.
- Pablo Laso, kariyerinde 2 Avrupa Ligi ve 6 lig şampiyonluğu kazandı.
- Son olarak Baskonia ve Bayern Münih takımlarını çalıştırdı.
Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenörlük kariyeri boyunca iki Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık." denildi.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Kariyeri başarılarla dolu 58 yaşındaki başantrenör, son olarak geçen sezon ülkesinin Baskonia takımında görev yaptı.
2023-2024 sezonunda Almanya ekibi Bayern Münih'i çalıştıran Laso, 2011-2022 yıllarında da Real Madrid'in başantrenörlüğünü üstlendi.
İspanya temsilcisi, Pablo Laso yönetiminde 2 Avrupa Ligi ve 6 lig şampiyonluğu yaşadı.