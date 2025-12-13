Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iç sahada 217 gündür mağlup olmuyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Akyazı Stadı'nda son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra rakiplerine hiç geçit vermedi.

Bordo-mavililer, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 217 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

16 RESMİ MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 13 lig karşılaşması oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında hiç mağlup olmayarak 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 18 puanı hanesine yazdırdı.

KUPADA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi de 2-0 yenerek finale kamıştı.

Trabzonspor, bu sezon da Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken kupada sahasındaki 3 maçı da kazanmayı başardı.