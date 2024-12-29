Anadolu Efes, Karşıyaka'yı devirdi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 99-96'lık skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

KARŞIYAKA, İLK YARIYI GERİDE TAMAMLADI

Karşıyaka, karşılıklı basketlerle başlayan maçta Muhsin Yaşar'la pota altını etkili kullanarak rakibi karşısında üstünlük kurdu.

Anadolu Efes de Jordan Nwora'nın bulduğu sayılarla rakibinin farkı açmasına izin vermedi ve ilk çeyrek Karşıyaka'nın 24-23 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, 11. dakikada Jordan Nwora'nın iki sayılık basketiyle karşılaşmada 25-24 öne geçti.

Anadolu Efes, Oturu'nun pota altından bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurdu ve soyunda odasına 47-44 önde girdi.

EFES, ÜÇÜNCÜ PERİYODU ÖNDE NOKTALADI

Müsabakanın ikinci yarısında Karşıyaka, Errick McCollum ve James Webb'in üç sayılık basketleriyle rakibini zorladı.

Konuk ekip, 25. dakikada Sean Patrick McDermott'un orta mesafeden bulduğu sayıyla 60-61 öne geçti.

Sonrasında serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatan Anadolu Efes, Jordan Nwora'nın 28. dakikada bulduğu 2 sayılık basketle 6-0'lık seri yakaladı (68-62).

Jordan Nwora ve Shane Larkin'in dış atıştan bulduğu basketlerle aradaki farkın azalmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 79-72 önde bitirdi.

Bu arada Elijah Bryant, üçüncü çeyreğin başlarında Errick McCollum ile girdiği mücadelede topu rakibine fırlatmasının ardından 2. kez teknik faulle cezalandırıldığı için müsabakadan diskalifiye oldu.

ANADOLU EFES, 3 SAYI FARKLA KAZANDI

Son çeyrekte konuk ekip, dış atışlardan bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatmaya çalıştı.

Anadolu Efes de son çeyreğin başlarında Erkan Yılmaz'la sayılar buldu.

Errick McCollum, bu çeyrekte hücumdaki performansıyla ev sahibi ekibe üstünlük kurarken, 38. dakikada attığı üç sayılık basketle takımını yeniden öne geçirdi (90-92).

Sonrasında tempoyu artıran Anadolu Efes, Erkan Yılmaz'ın 39. dakikada attığı üç sayılık basketle maçta 95-94 öne geçti.

Maçın son dakikası da büyük heyecana sahne oldu.

Maçın son bölümünde taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, sert savunma yaparak rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve maçı 99-96 kazandı.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Larkin 18, Thompson, Nwora 24, Ercan Osmani 5, Poirier 8, Bryant 6, Oturu 15, Willis 5, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz 18

Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, McCollum 18, Jefferson 16, Webb 24, Muhsin Yaşar 20, Russell 3, Efe Demirel, Thomas Akyazılı, McDermott 4, Efe Ergi Tırpancı