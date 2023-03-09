Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında varlık gösteremedi

Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Kızılyıldız'a konuk oldu.
Lacivert beyazlılar mücadeleden 94-75 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla 13. yenilgisini yaşayan Efes, çift maç haftasının ikinci ayağında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.
Ergin Ataman ihraç edildi
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, son çeyrekte aldığı 2. teknik faulün ardından maçtan ihraç edildi.
Kızılyıldız: 94 - Anadolu Efes: 75
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)
Kızılyıldız: Vildoza 6, Lazerevic 5, Dobric 15, Kuzmic 5, Bentil 10, Campazzo 22, Mitrovic 10, Martin 2, Nedovic 9, Markovic 3, Petrusev 7
Anadolu Efes: Beaubois 15, Clyburn 12, Buğrahan Tuncer 8, M'Baye 12, Zizic 16, Singleton, Bryant 10, Erten Gazi, Dunston 2
1. Periyot: 20-25
Devre: 49-45
3. Periyot: 68-67