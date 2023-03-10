Anadolu Efes konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'den fark yedi

Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.
Efes, ilk yarıyı 54-33 geride kapatırken konuk ekip müsabakayı 86-64 kazandı.
Lacivert-beyazlılar 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgiyle mücadele ediyor.
Bir önceki maçında Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen İsrail ekibinin ise 28 maç sonunda 15 galibiyet ve 13 yenilgisi var.
Anadolu Efes: 64 - Maccabi Tel Aviv: 86
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya)
Anadolu Efes: Larkin 5, Beaubois 6, Clyburn 12, M'Baye 7, Zizic 3, Singleton, Bryant 11, Erten Gazi 1, Pleiss 4, Micic 5, Dunston 10, Buğrahan Tuncer
Maccabi Tel Aviv: Brown 11, Baldwin 23, Colson 5, Nebo 10, Cohen 6, Martin 13, Sorkin, Dibartolomeo 8, Hilliard 10, Ziv, Menco
1. Periyot: 20-33
Devre: 33-54
3. Periyot: 48-68
Beş faulle çıkan: 32.42 Cohen (Maccabi Tel Aviv)