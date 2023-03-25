Anadolu Efes, Konyaspor deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Türkiye Süper Ligi'nin 22. haftasında Konyaspor'la karşı karşıya geldi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 99-83 skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes, ilk yarıyı önde kapattı

Mücadele, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Yeşil-beyazlılar, hızlı hücumlarla sayı bulurken, konuk ekip ise üçlüklerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, ev sahibinin sayı üretmekte zorlandığı bölümde Larkin'in üçlükleriyle 14. dakikada farkı 7 sayıya (25-32) çıkardı. Konuk ekip, soyunma odasına da 48-34 üstün gitti.

Anadolu Efes, Konyaspor deplasmanında kazandı

Konyaspor, üst üste 8.kez kaybetti

Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 67-53 önde bitirdiği mücadeleden 99-83 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini aldı. Ligde üst üste 8. kez kaybeden Basketbol ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Konyaspor deplasmanında kazandı
Anadolu Efes, Konyaspor deplasmanında kazandı
Anadolu Efes, Konyaspor deplasmanında kazandı