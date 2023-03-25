Anadolu Efes, Konyaspor deplasmanında kazandı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Konyaspor'u 99-83 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Konyaspor'la Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 99-83 skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes, ilk yarıyı önde kapattı

Mücadele, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Yeşil-beyazlılar, hızlı hücumlarla sayı bulurken, konuk ekip ise üçlüklerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, ev sahibinin sayı üretmekte zorlandığı bölümde Larkin'in üçlükleriyle 14. dakikada farkı 7 sayıya (25-32) çıkardı. Konuk ekip, soyunma odasına da 48-34 üstün gitti.

Konyaspor, üst üste 8.kez kaybetti

Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 67-53 önde bitirdiği mücadeleden 99-83 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini aldı. Ligde üst üste 8. kez kaybeden Konyaspor Basketbol ise 16. mağlubiyetini yaşadı.