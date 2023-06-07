Anadolu Efes maçı sonrası Fenerbahçe'den hakemlere tepki Anadolu Efes'e deplasmanda 97-91 mağlup olan Fenerbahçe açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada maçın hakemlerine tepki gösterilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan maç sonucunu tayin eden hakemlerin açıklamasını bekliyoruz." denildi.

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Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe'yi 97-91 yendi ve bu sonuçla seride 2-1 öne geçti.

Maçın ardından ise Fenerbahçe'den karşılaşmanın hakemlerine tepki geldi.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden müsabaka hakkında uzun bir açıklama yapıldı.

"Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal’ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı. Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir. Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir.

"İlgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz"

Anadolu Efes’in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazanınını belirlemiştir. Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz.

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır"

Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki; Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe’nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir. Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."

Maç sonu gerginlik yaşandı

Anadolu Efes - Fenerbahçe karşılaşması sonunda koşarak saha içine giren Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, soyunma odasına giden hakemlere tepki göstermişti.

Bu sırada Anadolu Efesli bazı taraftarlar da Komsuoğlu ve yanında bulunan sarı-lacivertli idarecilere tepki gösterirken, iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.