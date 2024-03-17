Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-77'lik skorla ev sahibi ekip Anadolu Efes oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes 20. galibiyetini alırken Merkezefendi Belediyesi Basket ise 16. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Anadolu Efes: Beaubois 11, Bryant 21, Rıdvan Öncel 11, Ercan Osmani 6, Oturu 22, Salih Altuntaş, Thompson 9, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis
Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 5, Mason 13, Pecarski 23, Badzim 2, Floyd 7, Sibande 16, Berke Aygündüz, Oktay Güneş 5, Çağatay Özkan, Berke Atar 6
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