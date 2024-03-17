Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti
ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-77'lik skorla ev sahibi ekip Anadolu Efes oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes 20. galibiyetini alırken Merkezefendi Belediyesi Basket ise 16. yenilgisini yaşadı.

Skor dağılımı

Anadolu Efes: Beaubois 11, Bryant 21, Rıdvan Öncel 11, Ercan Osmani 6, Oturu 22, Salih Altuntaş, Thompson 9, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis

Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 5, Mason 13, Pecarski 23, Badzim 2, Floyd 7, Sibande 16, Berke Aygündüz, Oktay Güneş 5, Çağatay Özkan, Berke Atar 6