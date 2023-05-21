Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket’i rahat geçti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket’i 94-71 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta kazanan 94-71'lik skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes ligi 3. bitirdi

Bu sonuçla Efes 30 haftada 22 galibiyetle sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Lacivert-beyazlılar, play-off'ta Darüşşafaka ile eşleşti. Merkezefendi ise 30 haftada 11 galibiyetle kümede kaldı.

Anadolu Efes‘te Buğrahan Tuncer 21 sayı ve 5 asistle takımının en skorer ismi oldu. Merkezefendi’de Manny Harris 21 sayıyla oynadı.