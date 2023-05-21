Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket’i rahat geçti

Türkiye Süper Ligi 30. ve son hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta kazanan 94-71'lik skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes ligi 3. bitirdi

Bu sonuçla Efes 30 haftada 22 galibiyetle sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Lacivert-beyazlılar, play-off'ta Darüşşafaka ile eşleşti. Merkezefendi ise 30 haftada 11 galibiyetle kümede kaldı.

Anadolu Efes‘te Buğrahan Tuncer 21 sayı ve 5 asistle takımının en skorer ismi oldu. Merkezefendi’de Manny Harris 21 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket’i rahat geçti