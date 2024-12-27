Anadolu Efes, Monaco'ya farklı yenildi

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaştı.

ANADOLU EFES'İN SERİSİ SON BULDU

Gaston Medecin Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 94-75 kazandı.

Ev sahibi ekipte 14'er sayı kaydeden Jordan Loyd ve Mike James galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 14 sayıyla oynayan Dan Oturu ise mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 3 maç sonra kaybetti ve Euroleague'de 8. mağlubiyetini aldı. Monaco ise ligde 12. kez kazandı.

Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Monaco ise deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

1'İNCİ PERİYOT: 22-13

DEVRE: 49-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-54