Anadolu Efes normal sezon liderliğini garantiledi

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Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 87-74'lük skorla kazanmayı başardı.
Ligde 25. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.
Darüşşafaka ise ligde 17. kez mağlup oldu.
Darüşşafaka: 74 - Anadolu Efes: 87
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz
Darüşşafaka: Adams 4, Abdurrahman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has
Anadolu Efes: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4
1. Periyot: 24-28
Devre: 39-48
3. Periyot: 52-65
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