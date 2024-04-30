Anadolu Efes normal sezon liderliğini garantiledi Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 87-74 mağlup ederek normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

ensonhaber.com

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 87-74'lük skorla kazanmayı başardı.

Ligde 25. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

Darüşşafaka ise ligde 17. kez mağlup oldu.

Darüşşafaka: 74 - Anadolu Efes: 87

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz

Darüşşafaka: Adams 4, Abdurrahman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has

Anadolu Efes: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4

1. Periyot: 24-28

Devre: 39-48

3. Periyot: 52-65