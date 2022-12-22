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Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeague 15. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..
- 22.12.2022 - 11:05
Anadolu Efes, EuroLeague 15. hafta mücadelesinde evinde Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak.
Basketbolseverler Anadolu Efes - Panathinaikos maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes oynadığı 14 maçta 7 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.
Anadolu Efes 7. sırada bulunurken Panathinaikos ise 11. sırada yer alıyor. Zorlu maçın detaylarını sizler için derledik. İşte maçın detayları..
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman?
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.