Anadolu Efes, Simon'un sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, takımın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daha önce 6 oyuncusuyla kontrat yenileyen Anadolu Efes, kadrosunu korumaya devam ediyor.

SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

Anadolu Efes, takımın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son üç sezonda lacivert-beyazlı formayı terleten Simon, önceki sezon EuroLeague’de final oynayan ve geçen sezon da normal sezonu büyük bir üstünlük ile lider tamamlayan takımın kadrosunda yer aldı.

2019-20 sezonunda EuroLeague’de 27 maçta görev alan ve 13 maça ilk 5’te başlayan Simon, bu maçlarda ortalama 23.3 dakika sahada kaldı.

Simon bu süreçte 8.9 sayı – 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları ile mücadele etti. ING Basketbol Süper Ligi’nde ise Hırvat oyuncu geçen sezon 12 maçta 23.7 dakika süre alarak 11.3 sayı, 3,3 ribaund ve 2.9 asist istatistikleri üretti.