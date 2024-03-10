Anadolu Efes, Tofaş'ı mağlup etti Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Tofaş'ı 95-93'lik skorla yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Tofaş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-93'lük skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu.

Tofaş, ilk yarıyı geride bitirdi

Karşılaşma iki takımında karşılıklı basketleriyle başladı. Tofaş, Anadolu Efes'ten Ercan Osmani'nin basketine engel olamayınca 4. dakikada eşitlikle (12-12) geçildi. Savunmada sertliği arttırıp hücumda da agresif oynayan Anadolu Efes, Rıdvan Öncel'in sayı ve asistleriyle ilk çeyreği 17-23 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, 15. dakikada Willis'in 3 sayılık atışıyla farkı 19 sayıya çıkardı: 24-43. İki takımın da daha kontrollü oynadığı çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, Anadolu Efes 51-40 soyunma odasına önde gitti.

Kıran kırana geçen maçı Efes kazandı

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Tofaş, Winston'un 2 serbest atışıyla skoru 27. dakikada öne geçti: 58-57. İki takımın da avantajı yakalamaya çalıştığı, sert savunmalara sahne olan çeyreğin kalan dakikalarını Tofaş daha iyi oynadı ve Sakic'in 3 sayılık atışıyla 71-67 final periyoduna üstün girdi.

Son periyoda Tofaş Winston'un 3 sayılık atışıyla başladı. Tofaş'ın önde gittiği maçta konuk ekip, maçın son dakikalarında Beaubois ile sayılar bularak skoru eşitliğe getirdi: 88-88. Beaubois, Bryant ve Erkan Yılmaz'ın sayılarına engel olamayan Tofaş, parkeden 93-95 mağlup ayrıldı.