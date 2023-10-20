Anadolu Efes, Valencia'yı yenilgiyle tanıştırdı Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında konuk ettiği Valencia Basket'i 77-73 yendi ve rakibine ilk yenilgisini tattırdı.

AA & Ensonhaber

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket ekibini ağırladı.

Müsabakanın başında Toure, Claver ve Pradilla'nın basketlerine engel olamayan Anadolu Efes, 3. dakikada 7-0 geri düştü. Larkin, Clyburn ve Thompson ile rakibine karşılık veren lacivert-beyazlılar 4. dakikanın ortalarında 7-7 eşitliği sağladı. Uzun süre rakibini geriden takip eden ev sahibi ekip 9. dakikada Willis'in 3 sayılık basketiyle skoru 16-15 yaparak ilk kez öne geçti. Anadolu Efes ilk çeyreği de 18-15 üstün tamamladı.

Lacivert-beyazlılar ikinci çeyreğin başında pota altında Davies ve Inglis'in fiziksel üstünlüğüyle etkili olmaya çalışan rakibine Clyburn'ün basketleriyle yanıt verdi. Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes, 27-26 önde geçerken sonrasında üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Çekişmeli geçen mücadelede devre arasına Valencia Basket 40-38 önde girdi.

İkinci yarı nefes kesti

İkinci yarının başında skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes savunmada da rakibini durduramadı. Jones, Claver ve Inglis ile skor bulan Valencia Basket, 24. dakikada 9 sayı fark yakaladı: 41-50. Taraftarının coşkusuyla savunma sertliğini artıran lacivert-beyazlı ekip hücumda da Jones ve Beaubois'nın elinden bulduğu 7-0'lık seriyle farkı 2 sayıya (48-50) indirdi. Tempoyu artıran ev sahibi takım 28. dakikada önce Larkin'in 3 sayılık basketiyle 51-51 eşitliği sağladı, ardından Clyburn'un turnikesiyle 53-51 öne geçti. Etkili oyununa devam eden Anadolu Efes üçüncü periyodu 57-53 önde bitirdi.

Anadolu Efes son periyodun genelinde oyunun kontrolünü elinde tutsa da skor olarak rakibinin direncin kırıp farkı açamadı. Lacivert-beyazlılar son 2 dakikaya 67-65 önde girdi. Hakem kararlarının yapılan itirazlar sonunda yeniden incelenerek lehine dönmesiyle ivme yakalayan Anadolu Efes, Beaubois ve Clyburn ile skor buldu. Son anları gergin geçen mücadelede üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip mücadeleden 77-73 galip ayrıldı.

Beş oyuncusu çift hanelere ulaşan Anadolu Efes'te Shane Larkin, 15 sayı ile maçın en skoreri oldu. Beaubois 14, Clyburn ve Thompson 13'er, Tyrique Jones ise 10 sayı üretti. Lacivert-beyazlılarda ayrıca Larkin 8, Clyburn ise 6 ribaunt alarak takımlarının galibiyetine katkı sağladı. Valencia Basket'te Inglis 13, Puerto 10 sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki 4. maçında 2. kez galip geldi. Sezona 3'te 3 ile giren İspanyol temsilcisi ise ilk kez mağlup oldu.

Çift maç haftasını kayıpsız geçti

Anadolu Efes, çift maç haftasını kayıpsız atlattı.

Yeni sezonun ilk 2 haftasında Barcelona ve Real Madrid'e yenilen lacivert-beyazlılar çift maç haftasına galibiyet alamadan girdi.

Anadolu Efes bu haftada önce Fransa'nın Asvel ekibini 89-84, ardından da Valencia Basket'i de 77-73 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.