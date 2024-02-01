Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi sona erdi

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Türk basketbolunun önemli takımlarından Anadolu Efes, Zalgiris'e 96-70 mağlup olmuştu.

İstanbul devinden yapılan açıklamada, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

"Teşekkür ederiz"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.