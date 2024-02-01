Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi sona erdi

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Türk basketbolunun önemli takımlarından Anadolu Efes, Zalgiris'e 96-70 mağlup olmuştu.
İstanbul devinden yapılan açıklamada, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
"Teşekkür ederiz"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.
Anadolu Efes, 16. sırada
Anadolu Efes'te sezon başında göreve gelen Erdem Can, lacivert-beyazlı ekibin başında Türkiye Ligi'nde takımı liderliğe taşırken, EuroLeague'de 9 galibiyetle 16. sırada kaldı.
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