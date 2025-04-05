Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

AA & Ensonhaber
EuroLeague'in 33. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı normal süresi 88-88 tamamlanan maçta uzatma bölümü sonunda 97-96 mağlup etti.
Bu maçta ise konuk takım Anadolu Efes'e kötü bir haber geldi.
Lacivert-beyazlıların Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, sakatlık geçirdi.
Efes, yıldız ismin en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
"EN AZ 6 HAFTA TAKIMDAN UZAK KALACAKTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois'nın rehabilitasyon süreci başlamış olup en az 6 hafta takımdan uzak kalacaktır.
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