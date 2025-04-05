Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 33. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı normal süresi 88-88 tamamlanan maçta uzatma bölümü sonunda 97-96 mağlup etti.

Bu maçta ise konuk takım Anadolu Efes'e kötü bir haber geldi.

Lacivert-beyazlıların Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, sakatlık geçirdi.

Efes, yıldız ismin en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

"EN AZ 6 HAFTA TAKIMDAN UZAK KALACAKTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: