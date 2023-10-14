Anadolu Efes'ten saygı duruşu açıklaması

AA & Ensonhaber

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Ligi tarafından geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Orta Doğu'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle saygı duruşu yapılması yönünde bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda tüm Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçları öncesinde saygı duruşları gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün 12 Ekim Perşembe günü Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde de bölgede hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmuştur. Yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan yorumlara neden olan Avrupa Ligi sosyal medya paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır.